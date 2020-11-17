В Мстиславле после масштабной реконструкции открыли районную поликлинику

Поликлиника в Мстиславе обслуживает 20 тысяч 200 человек, в том числе 9 тысяч 800 детей. Рассчитана на 375 посещений в смену. Капитальный ремонт старого трехэтажного здания, где трещины поползли по стенам и плитам перекрытия и которое уже нельзя было эксплуатировать, начался в апреле 2019-го.– уточняет, работающая здесь уже 16 лет. –С подтвержденным диагнозом «коронавирус», у них, по словам медиков, в станционаре 27 земляков, на амбулаторном лечении – 126. У одного из кабинетов мы застали 53-летнего. Разговорились. Выяснилось, что на прием к доктору они приехали из деревни Сапрыновичи. Глава семьи почувствовал слабость, недомогание, у него поднялась температура:Здание поликлиники обновили капитально (ежедневно на объекте трудилось около 200 строителей): укреплены фундамент и перекрытия, вместо кирпичных стен установлены более легкие – из аквапанелей. Полностью заменены инженерные сети, вентиляция, новая система водотеплоснабжения. Для инвалидов на входе и этажах оборудованы пандусы, в 3-этажном здании – новый удобный лифт, а для слабовидящих появилась специальная тактильная плитка, которая помогает им ориентироваться.– подчеркивает. –По словам, на капремонт скинулись и спонсоры, и сами земляки – участвовали в субботнике. Общими усилиями собрали и перечислили на ремонт более 30 тысяч рублей.В новой поликлинике уютно, комфортно и светло. Кадрами она укомплектована полностью. Нехватки в узких специалистах нет.прибыла сюда в 2019-м по распределению после Гродненского медвуза. И она, и ее супруг Виталий работают педиатрами:Кстати, поликлиника в Мстиславле – не первая капитально обновленная в Могилевской области. В этом году после капремонта районные поликлиники открылись в Кировске, Осиповичах. В Могилеве, в активно строящемся микрорайоне Казимировка, построена новая. И эта здоровая тенденция, по словамбудет продолжена: