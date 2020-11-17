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В Мстиславле после масштабной реконструкции открыли районную поликлинику

Районную поликлинику открыли сегодня в Мстиславле после масштабной реконструкции. Событие для жителей города и района значимое, ведь его ждали 3 года. Здание, построенное в 1984 году, в декабре 2017-го было признано аварийным. Ныне от него, прежнего, остались только стены. По словам заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко, присутствовавшего на торжественном открытии обновленной поликлиники, кабинеты и технические помещения в ней перепрофилированы и соответствуют современным медицинским требованиям: «Здесь созданы все условия для комфортной работы медицинского персонала и приема пациентов. Самое главное - сегодня, когда мы на передовой борьбы с ковидом, мы можем разделить потоки пациентов и обеспечить безопасность людей».


Поликлиника в Мстиславе обслуживает 20 тысяч 200 человек, в том числе 9 тысяч 800 детей. Рассчитана на 375 посещений в смену. Капитальный ремонт старого трехэтажного здания, где трещины поползли по стенам и плитам перекрытия и которое уже нельзя было эксплуатировать, начался в апреле 2019-го. 

– Но уже в декабре 2017-го нам, а поликлиника – это более 96 медработников, включая 22 докторов, 60 кабинетов – пришлось переселиться в детское отделение больницы, – уточняет главврач медучреждения Наталья Филипенко, работающая здесь уже 16 лет. – Там пациентов принимали терапевты и педиатры, в приемном отделении – травматологи. Конечно, было некомфортно и докторам, и больным. Теснота, скученность… В нынешней сложной эпидемиологической ситуации, – а вторая волна коронавируса Мстиславщину зацепила сильнее первой, нам очень нужна была наша поликлиника.


С подтвержденным диагнозом «коронавирус», у них, по словам медиков, в станционаре 27 земляков, на амбулаторном лечении – 126. У одного из кабинетов мы застали 53-летнего Виктора Огородникова с супругой Верой. Разговорились. Выяснилось, что на прием к доктору они приехали из деревни Сапрыновичи. Глава семьи почувствовал слабость, недомогание, у него поднялась температура:

– У нас дочь гостила. Она – медик, работает и живет на Шкловщине. Потом выяснилось, что у нее – ковид… Вот и мы решили провериться. Тем более знали: в этот день откроется обновленная поликлиника, не будет столпотворения под кабинетами, как в приспособленном здании. 


Здание поликлиники обновили капитально (ежедневно на объекте трудилось около 200 строителей): укреплены фундамент и перекрытия, вместо кирпичных стен установлены более легкие – из аквапанелей. Полностью заменены инженерные сети, вентиляция, новая система водотеплоснабжения. Для инвалидов на входе и этажах оборудованы пандусы, в 3-этажном здании – новый удобный лифт, а для слабовидящих появилась специальная тактильная плитка, которая помогает им ориентироваться.

– Поликлиника очень нужна району, в ее скорейшей модернизации мы были очень заинтересованы, да и жители постоянно обращались к нам с вопросом, когда ее, обновленную, откроют, – подчеркивает председатель Мстиславского райисполкома Дмитрий Пимошенко. – А всего на ремонт медучреждения было потрачено около 3 миллионов 200 тысяч рублей – из областного и районного бюджетов.


По словам заместителя главврача поликлиники Дмитрия Шарилова, на капремонт скинулись и спонсоры, и сами земляки – участвовали в субботнике. Общими усилиями собрали и перечислили на ремонт более 30 тысяч рублей.

В новой поликлинике уютно, комфортно и светло. Кадрами она укомплектована полностью. Нехватки в узких специалистах нет. Молодой специалист Анастасия Андросова прибыла сюда в 2019-м по распределению после Гродненского медвуза. И она, и ее супруг Виталий работают педиатрами:


– Я сама с Гродненщины, поначалу думала после отработки вернуться в родные края. Но после того как увидела нашу поликлинику после ремонта, склоняюсь к мысли, что наша семья останется в Мстиславле.

Кстати, поликлиника в Мстиславле – не первая капитально обновленная в Могилевской области. В этом году после капремонта районные поликлиники открылись в Кировске, Осиповичах. В Могилеве, в активно строящемся микрорайоне Казимировка, построена новая. И эта здоровая тенденция, по словам начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александра Старовойтова, будет продолжена:

– На очереди – реконструкция учреждения здравоохранения в Славгороде, поликлиники в Кричеве, ремонт Чериковской центральной районной больницы.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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