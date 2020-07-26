В Мозырском районе в Припяти утонул 47-летний мужчина

По предварительной информации, житель Лельчицкого района в кампании других находился на рыбалке возле деревни Балажевичи. Утром компаньоны заметили его отсутствие и забили тревогу.
На место происшествия были вызваны соответствующие службы. Сотрудники МЧС обнаружили тело в реке и подняли наверх.
- Обстоятельства инцидента уточняются. По факту произошедшего проводят проверку сотрудники следственного подразделения, - рассказал представитель Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
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Фото: Александр СТАДУБ