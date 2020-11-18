В Мозыре у наркодилера нашли не только психотропы, но и оружие

Оружие и боеприпасы проходят экспертизу.– рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Установлено, что дилер привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений в 90-е годы.