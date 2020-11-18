На 46-летнего наркодилера оперативники наркоконтроля и областного управления КГБ вышли, задержав 33-летнего наркопотребителя. У того нашли амфетамин и марихуану. В доме дилера также были свертки с амфетамином, фасовочные весы и пакеты. А еще «старший товарищ» имел боевой арсенал: винтовку с оптическим прицелом, охотничье ружье без регистрации, патроны и порох.
Оружие и боеприпасы проходят экспертизу.
– В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Установлено, что дилер привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений в 90-е годы.
Опубликовано:
1060
В Мозыре у наркодилера нашли не только психотропы, но и оружие
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович