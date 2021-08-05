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  2. В Мозыре роженица подозревается в убийстве ребенка

В Мозыре роженица подозревается в убийстве ребенка

38-летняя женщина подозревается в убийстве своей новорожденной дочери. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.


30 июля в лесу около мозырской детской больницы было обнаружено тело новорожденной девочки. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что матерью ребенка является 38-летняя жительница Мозыря, ведущая бродяжнический образ жизни и злоупотребляющая спиртным. По материалам дела, женщина случайно встретила на улице старых знакомых и  отправилась с ними на страусиную ферму в Мозырском районе. Приехав туда, вся компания на протяжении нескольких дней распивала спиртное в бытовом строении для сторожей. В ночь с 20 на 21 июля женщина родила там живого ребенка женского пола. Затем перевезла малышку в Мозырь, поместила ее в коробку и оставила в лесу вблизи детской больницы. 


В отношении женщины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. 

Фото: СК
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