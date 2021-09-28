В Мозыре подросток осужден за наркотики на 10 лет воспитательной колонии

Юноша 2004 года рождения, желая подзаработать, стал наркокурьером интернет-магазина по распространению особо опасных психотропов в составе организованной группы. В уголовном деле фигурирует несколько эпизодов их крупного оборота с его непосредственным участием.

Так, 26 апреля нынешнего года он приобрел не менее 6,3555 грамма альфа-PVP. Содержимое шести свертков сбыл неизвестным, разместив предварительно в тайниках. Отчет с фото и координатами места расположения через Telegram отправил неустановленным лицам.

Также приобрел более 20 граммов мефедрона в свертках. И также сбыл особо опасный психотроп, разместив в условленном месте. Задержали подростка, когда он перевозил на такси из Гомеля в деревню Каменка Мозырского района еще одну крупную партию мефедрона, более 21 грамма.

– Суд Мозырского района признал его виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте особо опасных психотропных веществ в крупном размере и в составе организованной группы. В качестве наказания ему определено 10 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.



