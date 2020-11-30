В мозге мышей нашли центры терпения

В глазнично-лобной и срединной префронтальной коре головного мозга мышей нашли участки, стимуляция которых серотонином сделала грызунов особенно терпеливыми, пишет ТАСС.
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Серотонин – один из самых известных и важных нейрогормонов, он влияет на поведение человека и его настроение, в том числе на аппетит и сон. "Мы показали, что [cеротонин] также играет важнейшую роль в управлении терпением. Чем выше была его концентрация, тем дольше были готовы ждать мыши, ожидая получить кусочек пищи", – рассказал один из авторов исследования, нейрофизиолог из Научно-технологического института Окинавы (OIST) Кацухико Миязаки, слова которого приводит научный журнал Science Advances.
Миязаки и его коллеги открыли сразу два региона мозга, связанных с терпением. Они проводили эксперименты на мышах, ДНК нервных клеток которых модифицировали таким образом, что их работой можно было управлять вспышками света. Ранее с помощью подобного подхода японские биологи обнаружили, что стимуляция одной из областей среднего мозга, так называемого дорсального ядра шва, делала мышей более терпеливыми.
В ходе новой работы биологи проследили, с какими другими регионами мозга было связано дорсальное ядро шва. Для этого они стимулировали их вспышками света. Кроме того, исследователи изучили, как серотонин влиял на работу подобных участков нервной системы и терпеливость мышей.
Ученые помещали животных в клетки с отверстием, куда они могли вставить свой нос, держать его там, и через некоторое время получить порцию корма. Наблюдая за тем, как долго животные готовы дожидаться этого, ученые оценивали влияние гормона и вспышек света на их терпеливость.
Опыты показали, что серотонин сильно влиял на эту особенность характера мышей, воздействуя на два разных региона мозга – глазнично-лобную и срединную префронтальную кору. При этом оба участка коры выполняют разные функции. Первый был напрямую связан со средним мозгом, а его стимуляция при помощи серотонина заставляла мышей дольше ждать во всех возможных ситуациях. Активация срединной префронтальной коры, в свою очередь, делала мышей более терпеливыми только в тех случаях, когда кусочки пищи падали в кормушку через случайно выбранные промежутки времени.
"Различия в реакции этих областей коры на серотонин говорят о том, что каждый из этих регионов мозга играет свою роль в управлении поведением мышей. Мы предполагаем, что каждая из них просчитывает вероятность получения награды независимо от другой, и впоследствии эти оценки объединяются в среднем мозге. Подобная взаимодополняющая система помогает животным вести себя максимально гибко в меняющихся условиях окружающей среды", – подытожил Миязаки.
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В мозге мышей нашли центры терпения
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