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В Москве запретили все мероприятия численностью больше 500 человек

В столице России на фоне распространения COVID-19 с 22 июня ввели временное ограничение на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятием с присутствием 500 человек – как на улице, так и в помещениях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт мэра города Сергея Собянина. 


Отмечается, что фан-зоны и танцполы, где есть посадочные места, не должны быть закрыты. 

Эти меры будут действовать, если будет создана зона "свободная от коронавируса". На мероприятие смогут попасть только те участники, которые имеют QR-коды.

При этом новые ограничения не будут распространяться на концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Тем не менее власти Москвы рекомендовали их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

Фото: pixabay.com
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