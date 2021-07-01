Речь о препарате «ЭпиВакКорона». Сейчас запись на прививку этой вакциной приостановлена, уточняет РИА Новости.
Сейчас в российской столице ждут поставку новой партии «ЭпиВакКорона».
Как отмечает агентство, ранее подобная ситуация уже возникала, но с другим препаратом – «Ковивак». Запасы этой вакцины закончились 22 июня, их пополнили спустя три дня. Однако к 28 июня они вновь подошли к концу.
В России в последнее время наблюдается рост случаев заражения коронавирусом, возросло и количество желающих привиться против COVID-19. В Москве уже стартовала и ревакцинация от инфекции, но сделать это сейчас можно только препаратами, которые есть в наличии. То есть «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Более подробная статистика о заболеваемости коронавирусом в РФ – по этой ссылке.
Фото: РИА Новости
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В Москве закончилась одна из вакцин против коронавируса
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