В Москве задержан скрывавшийся восемь лет педофил из Витебска

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По информации УВД Витебского облисполкома, в Беларуси мужчина совратил как минимум 12 малолетних мальчиков. Кроме того, проверяется его причастность к пяти аналогичным фактам в отношении несовершеннолетних. В 2013 году мужчина скрылся от следствия. Сейчас беглец заключен под стражу до экстрадиции в Беларусь.На момент совершения преступлений задержанный работал тренером по плаванию. Он совращал и принуждал учеников к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера.Видео МВД