В Москве задержан скрывавшийся восемь лет педофил из Витебска

Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, находящегося в межгосударственном розыске. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
По информации УВД Витебского облисполкома, в Беларуси мужчина совратил как минимум 12 малолетних мальчиков. Кроме того, проверяется его причастность к пяти аналогичным фактам в отношении несовершеннолетних. В 2013 году мужчина скрылся от следствия. Сейчас беглец заключен под стражу до экстрадиции в Беларусь.
На момент совершения преступлений задержанный работал тренером по плаванию. Он совращал и принуждал учеников к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера.
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