В Москве задержан актер из сериала «Кадетство»

Актер из сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов доставлен в отделение полиции после конфликта с врачами «скорой» и полицейскими, пишет РИА Новости.
Фото: instagram.com/otec_kirill
«18 марта в 18.40 в службу 02 поступило сообщение о конфликте гражданина с работниками скорой помощи по адресу 2-й Мосфильмовский переулок», — говорится в сообщении московского главка МВД.
После поступления сигнала сотрудники полиции выехали на место инцидента и задержали молодого человека, который нецензурно выражался в адрес медицинских работников и полицейских. По предварительной информации, фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отец актера сообщил телеканалу «360», что Кирилл, упав, разбил голову о столик, но с кем-то серьезно драться он не мог.
Собранные по инциденту материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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