Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.54
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Москве задержан актер из сериала «Кадетство»

В Москве задержан актер из сериала «Кадетство»

Актер из сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов доставлен в отделение полиции после конфликта с врачами «скорой» и полицейскими, пишет РИА Новости.

Фото: instagram.com/otec_kirill

«18 марта в 18.40 в службу 02 поступило сообщение о конфликте гражданина с работниками скорой помощи по адресу 2-й Мосфильмовский переулок», — говорится в сообщении московского главка МВД.

После поступления сигнала сотрудники полиции выехали на место инцидента и задержали молодого человека, который нецензурно выражался в адрес медицинских работников и полицейских. По предварительной информации, фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отец актера сообщил телеканалу «360», что Кирилл, упав, разбил голову о столик, но с кем-то серьезно драться он не мог.

Собранные по инциденту материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Отсутствие техосмотра и трюки с таксометром — Транспортная инспекция о нарушениях в работе такси
В Калинковичском районе сегодня почтили память жертв концлагеря «Озаричи»
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке
Объем оказанных в 2019 году платных бытовых услуг в Минске сопоставим с объемом платных образовательных и медуслуг
Как украсить стену над диваном: 25 вариантов декора
Посольство Беларуси в России поможет 53 белорусам вернуться домой из Внуково
В Нацбанке объяснили, почему в обменниках временно может не хватать долларов
В Беларуси прорабатываются варианты доставки лекарств на дом
"Мог быть миллионером..." — в Верховном Суде продолжается процесс по "делу банкиров"
Ввозимые на территорию Беларуси грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Очевидное — невероятное
Воздушные суда при ввозе в Беларусь освобождаются от НДС
В Минской области на одного безработного приходится почти 10 вакансий
Эксперт: с инфекциями нельзя бороться кампанейски
Почему тепличные условия не ведут к росту переработки
В Мозырском районе сосед спас на пожаре односельчанина, его престарелая мать погибла
Надежность белорусских тест-систем для диагностики COVID-19 подтверждена референс-лабораторией ВОЗ
Минчанка украла маленького шпица для своей немецкой овчарки
Расширен перечень критериев оценки работы представителей государства в органах управления хозобществ с долей государства
Граждане, прибывшие в Беларусь из эпидемиологически неблагополучных стран, должны соблюдать порядок самоизоляции
В Пинске построят мусороперерабатывающий завод
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Карантин не карантин, а кушать хочется и надо
Авторы
СКАНИРУЙТЕ