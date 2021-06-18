Число новых случаев коронавируса в Москве за минувшие сутки увеличилось на 9056 – это самый высокий показатель за все время пандемии COVID-19, информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
С начала пандемии в столице России было выявлено 1 269 145 случаев. Согласно данным штаба, прирост равен 0,72%. Сутками ранее было зарегистрировано 6195 новых заражений.
За 24 часа в Москве 78 человек скончались из-за COVID-19 : это также максимальная цифра за период с 19 января. Общее число летальных случаев – 21 276.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
645
В Москве выявили 9056 заболевших COVID-19 за сутки – это максимум с начала пандемии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter