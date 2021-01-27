В связи с решением смягчить ограничения из-за коронавируса заведениям Москвы разрешено принимать посетителей в ночное время, а работодатели больше не обязаны оставлять на удаленке 30% сотрудников, передает ТАСС.
По словам мэра города Сергея Собянина, в столице России отменяется запрет на обслуживание посетителей в барах, кафе и ресторанах с 23:00 до 6:00. Кроме того, в данное время разрешено возобновить работу ночных клубов, караоке, дискотек и других развлекательных заведений. Однако обязательно соблюдать требования по рассадке посетителей и иные противоэпидемические меры.
Также сняты ограничения по отправке на удаленную работу 30% сотрудников. Теперь это не обязательная мера, а рекомендация.
Фото: pixabay.com
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В Москве вновь смягчили ограничения из-за COVID-19
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