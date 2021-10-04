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  2. В Москве рост госпитализаций пациентов с COVID-19 превысил 20%

В Москве рост госпитализаций пациентов с COVID-19 превысил 20%

В Москве ухудшается ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Госпитализаций стало больше на 20%, передает ТАСС.


Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. 

– Ситуация с коронавирусом, конечно, вызывает тревогу. Наблюдается сильный рост заболеваемости. В Москве эти показатели пока в два раза ниже пиковых значений, тем не менее только за последнюю неделю мы видим рост заболеваемости на уровне 30%, рост госпитализации больше 20%, – уточнил он. 

К настоящему моменту две трети жителей Москвы, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, уже получили обе дозы вакцины. 

– В Москве, как вы знаете, мы одни из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда граждан, которые работают с населением. В настоящее время 67% человек из данной категории привились двумя компонентами и 73% – одним, – добавил Сергей Собянин. Мэр также подчеркнул, что среди работников системы здравоохранения и образования Москвы двумя компонентами привилось уже более 80%.

Москва находится на первом месте в России по количеству заболевших COVID-19. Всего в городе выявлены 1 650 649 случаев заражения, из них 4410 за последние 24 часа. Выздоровели с начала пандемии 1 498 183 человека. Скончались 29 242 горожанина. 

Фот: БЕЛТА
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