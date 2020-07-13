В Москве – очередной этап снятия ограничений

В столице России с 13 июля снимаются очередные ограничения, введенные ранее из-за пандемии нового коронавируса. С сегодняшнего дня разрешена работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров при соблюдении мер безопасности: проведение дезинфекции, контроль температуры у посетителей, соблюдение дистанции.





С сегодняшнего дня могут открыться секции, кружки и дискотеки при заполняемости не более 50% от возможной вместимости. Разрешение на работу получили детские лагеря и развлекательные центры, сняты ограничения на посещение вузов, спортивных, музыкальных, художественных школ, различных курсов.

Также снимаются ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг, передает РИА Новости. Руководство предприятий и организаций могут самостоятельно решать, сохранять ли дистанционный режим работы.





Использовать на улице маски уже не обязательно, хотя и рекомендуется. По-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, больницах, магазинах и иных общественных местах.