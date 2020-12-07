За день до кастинга в проекте "Песни" папа певицы Назимы попал в аварию. Однако это не помешало восходящей звезде собраться с мыслями, блестяще выступить и услышать заветное "да". О том, как девушка смогла преодолеть свои эмоции, она рассказала во время интервью с Валерией в программе "Почему я?".
Скриншот из видео
Интервьюер уточнила, действительно ли певица из Black Star собиралась потратить деньги, которые бы получила в проекте "Песни", на лечение папы. Назима ответила, что это на самом деле так, ведь за день до кастинга ее отец попал в аварию.
– Это произошло в 2017 году в мой день рождения, 21 октября. Я была в шоке, потому что 22 октября выступала с песней "Мамасита". Это был первый этап, когда Тимати сказал заветное "да", – поделилась певица.
Девушка также добавила, что 21 октября ей никто не звонил, только сестра прислала сообщение, в котором было указано короткое "папа в реанимации".
– Я ни до кого не могла дозвониться, для меня это было очень сложно. Когда я выступила на кастинге, на следующий день сразу же уехала, поменяла билет и уехала домой, – рассказала Назима.
Отец артистки лежал в реанимации 12 дней. По словам певицы, в день аварии папа девушки решил из деревни поехать в город на такси. Мужчина сел впереди и пристегнулся. Водитель ехал на большой скорости, поэтому не заметил лежащую на дороге мертвую корову. Автомобиль перевернулся и влетел в дерево.
– Все обошлось, но весь удар пришелся на папу. Было сложно, переживала, что не могу финансово помочь, ведь тогда еще не зарабатывала, – отметила Назима.
Операцию папе сделали в Казахстане, так как не было денег для проведения данного медицинского вмешательства в России.
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В момент, когда мне говорили "да", папа лежал в реанимации: Назима рассказала об испытании во время участия в проекте "Песни"
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