В момент, когда мне говорили "да", папа лежал в реанимации: Назима рассказала об испытании во время участия в проекте "Песни"

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Интервьюер уточнила, действительно ли певица из Black Star собиралась потратить деньги, которые бы получила в проекте "Песни", на лечение папы. Назима ответила, что это на самом деле так, ведь за день до кастинга ее отец попал в аварию., – поделилась певица.Девушка также добавила, что 21 октября ей никто не звонил, только сестра прислала сообщение, в котором было указано короткое "папа в реанимации".– рассказала Назима.Отец артистки лежал в реанимации 12 дней. По словам певицы, в день аварии папа девушки решил из деревни поехать в город на такси. Мужчина сел впереди и пристегнулся. Водитель ехал на большой скорости, поэтому не заметил лежащую на дороге мертвую корову. Автомобиль перевернулся и влетел в дерево.– отметила Назима.Операцию папе сделали в Казахстане, так как не было денег для проведения данного медицинского вмешательства в России.