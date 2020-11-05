В Молодечно пьяный мужчина зарезал знакомую

31 октября рано утром в милицию позвонила горожанка и сообщила о смерти женщины в соседнем доме. На место прибыли медики и констатировали смерть 50-летней жительницы райцентра от полученных ножевых ранений.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли следы рук, кровь и предполагаемое орудие преступления – два кухонных ножа. По подозрению в убийстве был задержан 48-летний знакомый жертвы. Было установлено, что накануне она пришла в гости к мужчине, весь субботний день они выпивали и общались. Вечером в ходе застолья у них возник конфликт, сначала женщина получила две пощечины, а потом еще два удара ножами в область сердца.Собутыльница скончалась, ее товарищ пошел спать. Чтобы избавиться от улик, подозреваемый воткнул кухонные ножи в землю рядом с домом. Утром мужчина проснулся, увидел труп своей подруги и тут же сообщил соседям. Они и вызвали "скорую" и милицию. Мужчина отрицал свою вину до тех пор, пока милиционеры не установили, что смерть носит криминальный характер и женщина погибла не по естественным причинам.Фигуранта задержали и доставили в райотдел. По предварительной версии, личные неурядицы, подпитанные алкоголем, и стали причиной совершения преступления. Мужчина и ранее устраивал скандалы с пострадавшей, неоднократно попадал в милицию за распитие спиртного в общественных местах и мелкие хулиганства. В его биографии – несколько судимостей (за кражу чужого имущества, дважды – за уклонение от уплаты алиментов).