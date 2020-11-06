В Молодечно легковой автомобиль сбил школьницу. Об этом сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел 5 ноября в 19.03 в Молодечно по улице Волынца.
Водитель 1977 года рождения, выезжая на автомобиле "Пежо 406" с дворовой территории, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2006 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, госпитализация не понадобилась.
Выяснилось, что девочка не была обозначена световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Опубликовано:
598
В Молодечно легковушка сбила школьницу
В Молодечно легковушка сбила школьницу
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter