В Молодечно легковушка сбила школьницу

Инцидент произошел 5 ноября в 19.03 в Молодечно по улице Волынца.Водитель 1977 года рождения, выезжая на автомобиле "Пежо 406" с дворовой территории, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2006 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, госпитализация не понадобилась.Выяснилось, что девочка не была обозначена световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома