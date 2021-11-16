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  2. В Молодечно 55-летний мужчина убил избранника своей бывшей супруги

В Молодечно 55-летний мужчина убил избранника своей бывшей супруги

В Молодечно 55-летний мужчина убил избранника своей бывшей супруги. В милицию сообщили медики скорой помощи: на лестничной клетке одного из жилых домов города было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа с участием специалиста Молодечненского межрайонного отдела ГКСЭ. Как выяснили оперативники, незадолго до трагедии бывшие супруги выпивали в гостях у потерпевшего. После застолья компания разошлась по домам. Однако потерпевший решил зайти в гости к своей возлюбленной, которая проживала с матерью, но там ее не оказалось.

Квартиры экс-супругов находятся по соседству. Новый избранник женщины, зная про ее визиты к бывшему супругу, пришел забрать ее. Однако хозяину это не понравилось. На пороге квартиры словесная перепалка закончилась поножовщиной: мужчина схватил нож и нанес незваному гостю удары в область груди. От полученных телесных повреждений 43-летний горожанин скончался на месте преступления.

В УВД Миноблисполкома также сообщили, что мужчина признался в содеянном, однако пояснить мотивы своего поступка не смог. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. За убийство мужчине может грозить от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

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