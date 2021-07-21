Два человека пропали в лесах Могилевщины. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.
– С начала лета в областную милицию поступило много сообщений о пропаже в лесу грибников и ягодников. В четырех случаях потерявшихся искали более суток, из них два человека до сих пор являются пропавшими без вести. Оба пропали в Бобруйском районе, – пояснили ситуацию в отделе розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома.
Жительница деревни Селиба обратилась 29 июня в ОДС Бобруйского РОВД. Она пояснила, что днем ранее в лес за ягодами ушла ее 66-летняя бабушка из деревни Гороховка, но так и не вернулась.
Днем 30 июня из своего дома в деревне Савичи ушел в лес заготавливать веники 46-летний мужчина. До настоящего момента его местонахождение не установлено.
– Из года в год в лесах перестают ориентироваться на местности пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем. Если человек ушел и не вернулся, сотрудники РОВД, МЧС, лесхоза, военные и добровольцы проводят поисковые мероприятия, – отметили в областном управлении милиции.
Сотрудники УВД призывают граждан, которые посещают леса, соблюдать правила безопасности. Собираясь в лес за ягодами или грибами, необходимо сказать об этом близким или соседям. Лучше не отправляться в леса в одиночку. При плохом самочувствии следует воздержаться от похода. Отправляться в лесной массив лучше утром, при этом проследить, чтобы мобильный телефон был заряжен, обязательно взять с собой воду. Также рекомендуется надевать яркую одежду, а светоотражающий жилет поможет вас обнаружить даже в ночное время суток.
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В Могилевской области два человека ушли в лес и пропали без вести
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