В Могилевской области два человека ушли в лес и пропали без вести

– пояснили ситуацию в отделе розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома.Жительница деревни Селиба обратилась 29 июня в ОДС Бобруйского РОВД. Она пояснила, что днем ранее в лес за ягодами ушла ее 66-летняя бабушка из деревни Гороховка, но так и не вернулась.Днем 30 июня из своего дома в деревне Савичи ушел в лес заготавливать веники 46-летний мужчина. До настоящего момента его местонахождение не установлено.– отметили в областном управлении милиции.Сотрудники УВД призывают граждан, которые посещают леса, соблюдать правила безопасности. Собираясь в лес за ягодами или грибами, необходимо сказать об этом близким или соседям. Лучше не отправляться в леса в одиночку. При плохом самочувствии следует воздержаться от похода. Отправляться в лесной массив лучше утром, при этом проследить, чтобы мобильный телефон был заряжен, обязательно взять с собой воду. Также рекомендуется надевать яркую одежду, а светоотражающий жилет поможет вас обнаружить даже в ночное время суток.