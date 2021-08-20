В Могилевском районе из-за задымления в санатории эвакуировали почти 80 человек

Инцидент произошел 19 августа. В 22:58 спасателям поступило сообщение о задымлении в подвале основного корпуса здравницы. Сработала система "Молния" и автоматическая пожарная сигнализация, которой оборудованы корпуса санатория.До прибытия работников МЧС из корпуса были эвакуированы 73 ребенка и 6 работников. Никто не пострадал.По предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание.