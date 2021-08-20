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  2. В Могилевском районе из-за задымления в санатории эвакуировали почти 80 человек

В Могилевском районе из-за задымления в санатории эвакуировали почти 80 человек

Почти 80 человек эвакуировали из санатория «Чайка» в Могилевском районе из-за задымления. Об этом сообщает Могилевское областное управление МЧС.


Инцидент произошел 19 августа. В 22:58 спасателям поступило сообщение о задымлении в подвале основного корпуса здравницы. Сработала система "Молния" и автоматическая пожарная сигнализация, которой оборудованы корпуса санатория.

До прибытия работников МЧС из корпуса были эвакуированы 73 ребенка и 6 работников. Никто не пострадал. 

По предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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