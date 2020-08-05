Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Могилева в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 22-летнего безработного жителя областного центра, который неоднократно оказывал содействие одному из интернет-магазинов, специализирующемуся на реализации наркотических средств и психотропных веществ.
Официальный представитель райотдела Елена Симонова рассказала:
– Как выяснилось, молодой человек ранее уже делал закладки на территории нашей страны – в специально оборудованных для этого тайниках. Успев осуществить свою незаконную деятельность на территории города Гомеля, на этот раз парень планировал получить новую порцию наркотического вещества, чтобы реализовать ее на территории Могилева и Минска.
При себе у фигуранта было обнаружено 93,334 грамма гашиша. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Правовую оценку этой истории дадут следователи.
Фото: УВД Могилевского облисполкома
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В Могилеве за сбыт гашиша задержали 22-летнего парня
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