Оперативники могилевского управления ГУБОПиК МВД вышли на восьмерых человек, которые обещали пригнать авто из Европы и обманом заполучали чужие деньги. Об этом написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Мошенники из Могилева искали клиентов в России и приглашали их в Беларусь для оформления сделки. Как только заказчики передавали «бизнесменам» деньги, начинались проблемы: менялись сроки доставки товара, клиентам предлагали не то, что они заказывали. В итоге привозили автомобили в ужасном состоянии без "растоможки".
Установлено, что с июля 2020 года до мая группа обманула как минимум семь граждан России, ущерб составил более 16,5 млн. российских рублей.
Следователи дали правовую оценку могилевчанам и возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемым от 21 до 54 лет: двое из них нигде не работают, остальные – индивидуальные предприниматели, директоры и работники частных фирм. У всех фигурантов проведены обыски, наложен арест на имущество, автомобили и элитное жилье.
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В Могилеве выявили группу автомошенников
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