9 декабря в Могилеве проходит слет студенческих отрядов «Молодость в бойцовке».
Для его участников организованы мастер-класс «Молодежное лидерство: современный взгляд» и самопрезентация «Я в отряде!». Также состоится торжественная церемония награждения лучших командиров, комиссаров, бойцов студенческих отрядов, штабов трудовых дел учебных заведений и нанимателей. Организатор слета – Могилевский областной комитет БРСМ.
В обкоме БРСМ рассказали:
– В этом году в Могилевской области было трудоустроено 2949 бойцов студенческих отрядов. Отряды комплектовались строительные, педагогические, производственные, сервисные, сельскохозяйственные, медицинские и экологические – всего 233.
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В Могилеве проходит областной слет студенческих отрядов «Молодость в бойцовке»
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ