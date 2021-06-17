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В Могилеве продавали некачественную детскую обувь

Один из индивидуальных предпринимателей Могилева продавал некачественную детскую обувь. Об этом сообщает БЕЛТА.

Фото носит иллюстративный характер

В ходе проверки в продаже были выявлены полуботинки фирмы "Том.Miki" для детей ясельной группы, произведенные в Китае; полуботинки для маленьких детей фирмы "Калория" и "М.Мичи", производство которых осуществлялось на территории Китая и Российской Федерации, с нарушением технических требований.

– По результатам исследований установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по безопасности: применение в обуви для детей ясельного возраста и в малодетской обуви недопустимой подкладки из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%  – фактически материал подкладки в носочной части 100% полиэстер, – уточнили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Госстандарт запретил ввоз и продажу данной продукции на территории Беларуси.

Фото: pixabay.com
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