В Центре городских инициатив рассказали, что фестиваль пройдет c 14 по 30 июня 2021 года и будет приурочен ко Дню города. Организаторы считают предстоящий форум уникальной возможностью для развития современной культурной среды Могилева.
Концепция фестиваля направлена на раскрытие «локальных смыслов», которые могут быть для каждого своими, начиная от улиц, парков, закачивая родными, близкими, друзьями, своим двором. Форум уличной культуры дает возможность местным жителям показать, как они любят свой город, свой дом.
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В Могилеве открылся прием заявок на участие в фестивале уличной культуры «DOMA 2021»
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