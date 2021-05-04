В Могилеве открылся прием заявок на участие в фестивале уличной культуры «DOMA 2021»

Концепция фестиваля направлена на раскрытие «локальных смыслов», которые могут быть для каждого своими, начиная от улиц, парков, закачивая родными, близкими, друзьями, своим двором. Форум уличной культуры дает возможность местным жителям показать, как они любят свой город, свой дом.