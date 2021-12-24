В Могилеве на пожаре погиб неизвестный мужчина

По оперативной сводке МЧС, за прошедшие сутки в Могилевской области произошло пять пожаров: в Могилевском, Круглянском, Чаусском районах и в Могилеве. На пожаре погиб один человек. Работники МЧС спасли жилой дом и четыре строения.





Вчера, 23 декабря, около 5:00 спасатели выезжали на ликвидацию возгорания в неэксплуатируемом двухэтажном здании по улице Строителей в Могилеве.





Старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших рассказала:

– Когда спасатели прибыли по месту вызова, пожар был в коридоре на первом этаже, создалось плотное задымление во всем здании, отделка помещений частично была разрушена. Здание не эксплуатируется с 2020 года. На первом этаже в сидячем положении в бессознательном состоянии был обнаружен и вынесен на свежий воздух мужчина. После проведения реанимационных мероприятий работники скорой медицинской помощи констатировали смерть потерпевшего, личность которого устанавливается. В результате пожара поврежден деревянный пол в коридоре, закопчены стены и потолок. Причина возгорания выясняется.

Фото МЧС

