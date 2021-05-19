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  2. В Могилеве молодая помощница по хозяйству обокрала 83-летнюю бабушку

В Могилеве молодая помощница по хозяйству обокрала 83-летнюю бабушку

83-летняя могилевчанка написала заявление в милицию, обнаружив, что из ее дома по переулку 1-му Крутому исчезли золотые украшения на общую сумму 2 тысячи рублей. Кто и когда мог их украсть, пенсионерка даже не подозревала. Объяснила, что очень давно не заглядывала в шкатулку, где хранились драгоценности. 


Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили: к случившемуся причастна 24-летняя могилевчанка, которая еще в 2017 году помогала пенсионерке.

– Девушка приглядывала за нанявшей ее землячкой: убирала в доме, покупала продукты, – уточняет официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова. – А в один из дней решила прихватить попавшиеся ей на глаза кольцо и сережки. 

С той поры прошло несколько лет, помощница успела продать чужое золото, потратить деньги. Но за содеянное ей придется ответить. По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева майора милиции Игоря Кириловича, в отношении молодой могилевчанки возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА
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