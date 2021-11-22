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  2. В Могилеве автомобиль врезался в дерево, а затем в световую опору - водитель погиб

В Могилеве автомобиль врезался в дерево, а затем в световую опору - водитель погиб

В Могилеве погиб водитель, который не справился с управлением автомобиля.

22 ноября в 7.40 на проспекте Мира 53-летний могилевчанин, двигаясь на автомобиле Great Wall Hover со стороны улицы Гришина в направлении улицы Королева, не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево, а затем в световую опору.

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От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности при управлении транспортом. Температурные перепады, дождь и непривычная скользкость проезжей части негативно сказываются на дорожной безопасности. Поэтому при выборе скорости водителям весьма важно учитывать все эти факторы. Выбирать оптимальную скорость движения, увеличить дистанцию, контролировать боковой интервал с движущимся рядом транспортом и избегать резких маневров.

Видео УГАИ.

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