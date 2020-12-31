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  2. В Могилеве активизировались воры-домушники

В Могилеве активизировались воры-домушники

В оперативно-дежурную службу могилевской милиции обратилась 82-летняя местная жительница: непрошеный гость забрался в ее частный дом, разбив окно, и похитил мобильник. Было обеденное время, хозяйка ненадолго ушла по делам.
Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова прокомментировала:
– Наши сотрудники уголовного розыска установили, что в чужое жилище забрался 57-летний нигде не работающий, ранее неоднократно судимый за кражи могилевчанин, недавно отбывший очередное наказание. Поправить материальное положение он решил давно проверенным способом.

Оказалось, что он же причастен еще к одной краже. 49-летний горожанин, покидая на зиму дачу, расположенную на окраине Могилева, оставил в домике инструменты и другие ценные вещи. Злоумышленник проник в дом, выставив окно. Хозяин лишился бензопилы, электродвигателя, домкрата и деревообрабатывающего станка на общую сумму в 1140 рублей.

Сейчас подозреваемый арестован за ранее совершенные преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Еще к двум могилевчанам забрались в гаражи, проломив крыши. У 37-летнего слесаря пропали колеса, набор инструментов и рыболовные снасти. Общий ущерб оценен почти в 600 рублей. Из расположенного неподалеку гаража 57-летнего автовладельца пропал аккумулятор.

Выяснилось, что крыши повредили несколько молодых людей, старшему из которых едва исполнилось 18 лет. Парни гуляли по территории гаражного кооператива и решили «подзаработать». Похищенное пытались продать, но не успели: были застигнуты сотрудниками милиции. Украденные вещи удалось частично изъять.

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева майора милиции Игоря Кириловича, в отношении гаражных воров также возбуждено уголовное дело.

Кстати, в милиции считают, что основная причина подобных происшествий – беспечность хозяев: находясь дома, не всегда запирают входные двери на замок, а уходя, не проверяют, плотно ли закрыты окна. Некоторые доверчиво сообщают едва знакомым людям о своем планируемом отъезде или уходе. 
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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