В Могилеве 1 мая можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах

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Ребята смогут бесплатно покататься на трех каруселях: «Ромашка», «Лебеди» и «Трамплин-4». Такая возможность у юных могилевчан появилась благодаря финансированию акции Могилевским областным объединением профсоюзов и областными комитетами отраслевых профсоюзов. На эти цели перечислено около 3,2 тысячи рублей.