Бесплатное катание в могилевском парке аттракционов возле Дворца культуры области организуют профсоюзы 1 мая. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 13:00 и станет одним из этапов традиционной благотворительной акции «Профсоюзы – детям», отметили в Могилевском областном объединении профсоюзов.
Архивное фото
Ребята смогут бесплатно покататься на трех каруселях: «Ромашка», «Лебеди» и «Трамплин-4». Такая возможность у юных могилевчан появилась благодаря финансированию акции Могилевским областным объединением профсоюзов и областными комитетами отраслевых профсоюзов. На эти цели перечислено около 3,2 тысячи рублей.
Опубликовано:
620
В Могилеве 1 мая можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter