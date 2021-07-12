Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти четвертую неделю подряд. Вместе с тем на прошлой неделе увеличилось число летальных исходов от COVID-19. До этого смертность снижалась 10 недель подряд, информирует ТАСС.
– Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла, – обратил внимание на проблему генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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В мире рост заболеваемости коронавирусом фиксируется четвертую неделю подряд
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