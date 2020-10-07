В мире на 1000 детей выявляют 1–2 с аутизмом

По данным ВОЗ, больше 1 процента детей в мире живут с диагнозом "аутизм". В 2019 году в Беларуси под наблюдением детских психиатров было примерно 1800 таких пациентов. Это в 2 раза больше, чем в 2016 году.
– Такой рост показателей объясняется в первую очередь тем, что современная психиатрия шагнула далеко вперед в плане ранней диагностики девиаций, – говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии БГМУ Инна Пятницкая. – И это очень важно: чем раньше обнаружен аутизм, тем больше шансов, что предпринятые коррекционные меры окажутся эффективными, а результат адаптации ребенка в социуме – положительным. Нужно понимать, что аутизм – не болезнь, а пожизненное нарушение развития, которое влияет на коммуникацию человека, его отношения с другими людьми, восприятие и понимание окружающего мира.
Специалист подчеркнула: в большинстве случаев аутистические расстройства начинаются в возрастном диапазоне от полутора до двух с половиной лет. Основной симптом этого нарушения развития – трудности социальной коммуникации и взаимодействия. Малышу сложно установить эмоциональный контакт с внешним миром, он испытывает трудности в понимании других людей, не может выразить собственные эмоции. Мамы и папы должны насторожиться, если ребенок не отзывается на свое имя, избегает зрительного контакта, не пользуется указательным жестом (предпочитает показывать на что-то при помощи руки другого человека), у него отсутствует эмоциональная реакция при встрече с близкими (или, как вариант, начинается неадекватная реакция на их приход), он не испытывает никакого желания общаться со сверстниками и не играет в обычные сюжетные детские игры.
– Родителям важно знать, что у детей с аутизмом часто наблюдается задержка речевого развития, – предупреждает Инна Пятницкая. – К сожалению, многие мамы и папы не обращают на это должного внимания. Однако если ваш ребенок в два годика не реагирует на вопросы и просьбы, не может членораздельно произнести ни одного слова, это уже повод обратиться как минимум к логопеду, если сразу опасаетесь похода к детскому психиатру.
Фото: pixabay.com
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В мире на 1000 детей выявляют 1–2 с аутизмом
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