Министерство здравоохранения ожидает разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента вакцины «Спутник V»: партия должна поступить из России по итогам проведения процедуры контроля качества. Об этом информирует Минск-Новости.
Второй компонент был произведен с использованием мощностей РУП «Белмедпрепараты», и после получения разрешения вакцина поступит в гражданский оборот. Планируется, что это произойдет к концу недели.
По данным Минздрава, в Беларуси первую дозу вакцины от COVID-19 получили 656 тыс. человек, из которых полный курс вакцинации прошли 358 тыс. На текущий момент в Беларуси есть более 150 тыс. доз первого компонента вакцины и свыше 30 тыс. доз второго.
С учетом дефицита в некоторых медучреждениях Минска 10 июня планируется перераспределить второй компонент. В ведомстве подчеркивают, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества.
Опубликовано:
693
В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter