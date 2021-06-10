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  2. В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения

В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения

Министерство здравоохранения ожидает разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента вакцины «Спутник V»: партия должна поступить из России по итогам проведения процедуры контроля качества. Об этом информирует Минск-Новости.

Второй компонент был произведен с использованием мощностей РУП «Белмедпрепараты», и после получения разрешения вакцина поступит в гражданский оборот. Планируется, что это произойдет к концу недели. 

По данным Минздрава, в Беларуси первую дозу вакцины от COVID-19 получили 656 тыс. человек, из которых полный курс вакцинации прошли 358 тыс. На текущий момент в Беларуси есть более 150 тыс. доз первого компонента вакцины и свыше 30 тыс. доз второго.

С учетом дефицита в некоторых медучреждениях Минска 10 июня планируется перераспределить второй компонент. В ведомстве подчеркивают, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества.  
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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