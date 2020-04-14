В Минздраве рассказали, как переносят коронавирус дети

Детская COVID-инфекция имеет свои особенности. Дети зачастую болеют бессимптомно или в легкой форме, рассказала в ходе онлайн-брифинга во вторник в Минске главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Татьяна Бурдь.





«Тяжелых, среднетяжелых или крайнетяжелых форм, как правило, нет», — отметила она. Заболевших детей в принципе немного, сейчас их 80 из всего числа заболевших.

Температура у заболевших детей не имеет критичных цифр. «На первом месте, как правило, абдоминальный синдром: тошнота, рвота, боли в животе. Это могут быть легкие катаральные явления — боль в горле, небольшой кашель", — сказала эксперт.

Куда обращаться, если заболел ребенок?

Если в семье есть заболевший, значит ребенок — контакт первого уровня, отметила специалист. Если у него появились клинические проявления, надо вызвать скорую помощь, ребенку будет оказана медицинская помощь в стационарной организации здравоохранения, они определены в каждом регионе.

Что касается профилактики, то она традиционна. Ребенку надо рассказать, что такое вирус, обучить правилам респираторного этикета — пользоваться одноразовыми платками, салфетками, маской в общественных местах, мыть руки, пользоваться антисептиками, избегать контактов с больными и мест массового скопления людей.

Гулять с ребенком на улице не только можно, но и нужно, заявила представитель Минздрава. Стоит лишь, опять же, избегать мест с большим скоплением людей, подытожила специалист.