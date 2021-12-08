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В Минтруда рассказали, как изменится оплата больничных, какие нюансы пенсионного страхования появятся в 2022-м

В 2022 году в Беларуси вступят в силу новшества в части индивидуального персонифицированного учета застрахованных лиц, оплаты больничных. Соответствующее постановление Совета Министров № 694 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь" принято 4 декабря. Какие изменения ждут белорусов в 2022-м, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.


Постановлением нормативные правовые акты Правительства приводятся в соответствие с Законом "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь". Документ также закрепляет ряд положений.

Пенсии

В рамках добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии вносятся изменения в правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования. В Минтруда рассказали детали:

– В частности, за вновь принятых работников, пожелавших участвовать в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии, для работодателей установлен срок подачи документов персонифицированного учета по форме ПУ-2 (прием на работу) в течение 5 дней. При этом срок подачи документов на увольнение остался прежним.

Кроме того, разработана форма пенсионного удостоверения, которая предусматривает его выдачу получателям досрочной профессиональной пенсии.

Больничные

Вносятся изменения в "Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам". 

Право на пособие по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, предоставляется всем гражданам, работающим по трудовым договорам, независимо от факта перечисления обязательных страховых взносов на социальное страхование до наступления случая временной нетрудоспособности (беременности и родам). Иначе говоря, больничный должен быть оплачен в любом случае.

Также установлен минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам (50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала), который выплачивается при выявлении факта умышленного завышения работодателем суммы пособия. Напомним, что ранее в таких случаях пособие за счет средств государственного социального страхования не выплачивалось.

Отметим, что постановление вступает в силу с 21 января 2022 года, за исключением норм, регулирующих Указ Президента "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии", которые вступают в силу с 1 октября 2022 года.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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