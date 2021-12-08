В Минтруда рассказали, как изменится оплата больничных, какие нюансы пенсионного страхования появятся в 2022-м

Пенсии

Больничные

Постановлением нормативные правовые акты Правительства приводятся в соответствие с Законом "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь". Документ также закрепляет ряд положений.В рамках добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии вносятся изменения в правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования. В Минтруда рассказали детали:– В частности, за вновь принятых работников, пожелавших участвовать в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии, для работодателей установлен срок подачи документов персонифицированного учета по форме ПУ-2 (прием на работу) в течение 5 дней. При этом срок подачи документов на увольнение остался прежним.Кроме того, разработана форма пенсионного удостоверения, которая предусматривает его выдачу получателям досрочной профессиональной пенсии.Вносятся изменения в "Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам".Право на пособие по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, предоставляется всем гражданам, работающим по трудовым договорам, независимо от факта перечисления обязательных страховых взносов на социальное страхование до наступления случая временной нетрудоспособности (беременности и родам). Иначе говоря, больничный должен быть оплачен в любом случае.Также установлен минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам (50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала), который выплачивается при выявлении факта умышленного завышения работодателем суммы пособия. Напомним, что ранее в таких случаях пособие за счет средств государственного социального страхования не выплачивалось.Отметим, что постановление вступает в силу с 21 января 2022 года, за исключением норм, регулирующих Указ Президента "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии", которые вступают в силу с 1 октября 2022 года.