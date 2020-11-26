Предприятия "Минскзеленстрой" и "Зеленстрой административных районов Минска" начали подготавливать городские объекты к зимнему периоду, информирует БЕЛТА.
– Выполнен ремонт и подготовлена к работе снегоуборочная и погрузочная техника, которая будет своевременно очищать дорожно-тропиночную сеть от снега. Заготовлены противогололедные материалы, а на объектах озеленения установлены ящики для хранения этой смеси. Также определены площадки для вывоза снега и разработаны маршруты движения снегоуборочной техники, – сообщили в "Минскзеленстрое".
Перед зимой также проводится защита деревьев от вредного воздействия противогололедных реагентов. Для этого сотрудники предприятия обертывают молодые посадки вдоль МКАД и по центральным магистралям города.
– Кору защищаем спанбондом, чтобы предупредить ожоги от солевых реагентов. В весенний период этот материал снимается, стволы обмывают. Такая процедура повышает жизнеспособность древесных насаждений. Для этой же цели используем щиты из пленки: более 100 уже установили в Александровском сквере и на бульваре Ленина, – добавили на предприятии.
Работы по подготовке к зимнему периоду затронули также парки культуры и отдыха. В этих локациях была произведена консервация аттракционов. В данный момент предприятия занимаются укрытием многолетних растений и оформлением ваз хвойной лапкой.
Фото: БЕЛТА
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В "Минскзеленстрое" рассказали, как проходит подготовка столицы к зиме
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