С понедельника, 16 ноября, обязательный масочный режим действует по всей Минской области. Это закреплено в решении Миноблисполкома № 982 от 13 ноября, информирует БЕЛТА.
По словам пресс-секретаря Миноблисполкома Инны Короленок, граждане должны носить маски на рабочих местах, в магазинах, кафе и общественном транспорте. Но штрафовать за отсутствие средств защиты не будут.
– Однако ответственность за людей, которые пренебрегают такой защитой от коронавирусной инфекции, будут нести руководители организации, где выявили нарушителя, – добавила Инна Короленок.
В Минской области также ограничили проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.
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В Минской области вводится масочный режим
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ