В Минской области вводится масочный режим

По словам пресс-секретаря Миноблисполкома Инны Короленок, граждане должны носить маски на рабочих местах, в магазинах, кафе и общественном транспорте. Но штрафовать за отсутствие средств защиты не будут., – добавила Инна Короленок.В Минской области также ограничили проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.