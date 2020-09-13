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В Минской области прошел автопробег «За единую Беларусь»

Колонна стартовала от аквапарка «Лебяжий» и по Минской кольцевой направилась к мемориальному комплексу «Хатынь». Как рассказал Сергей Рачковский, один из инициаторов автопробега, традиционно в акции участвует не одна сотня машин. Сегодня - первый выезд за город. Присоединиться мог любой желающий. Государственный флаг – приветствуется.



- Цель – показать, что нас много. Что не надо бояться выходить на улицу с государственным флагом. Мы хотим мира, единства, спокойствия. Мы стремимся показать, что разные мнения – это замечательно, но думать надо головой. Ситуацию нужно оценивать трезво, - отметил Сергей.

А пока участники готовили автомобили к пробегу, журналисты «СБ» побеседовали с экипажами.



Для Ольги Трасковской это не первый автопробег:

- Мы переживаем за нашу страну. Мы хотим показать, что мы есть. На таких мероприятиях мы не только выражаем свою позицию, поддерживаем нашего Президента, но и получаем приятные эмоции. К сожалению, на других мероприятиях, которые проходят в центре города, позитива нет. Сегодня конечная точка – Хатынь. Очень символично, что не просто совершим автопробег, но и посетим такое знаковое место. Мы хотим отдать дань памяти. Это история – а историю забывать нельзя. Те, кто сегодня забыл о прошлом, совершают большую ошибку. Такое не должно повториться. А какие-то намеки есть: из-за рубежа претензии на нашу территорию. Надеемся, что все вместе – народ, Президент – справимся с этой неприятностью.



Андрей Петров отправился в автопробег с сыном Никитой. Мальчишка, кстати, без раздумий отвечает, какой флаг держит папа: белорусский. Даже ребенок знает, какая символика на самом деле – государственная. Андрей тем временем рассказывает:

- Воскресенье, прекрасная погода – хороший повод вместе с семьей поддержать нашу родную Беларусь. Нельзя стесняться любить свою Родину. К сожалению, многие стесняются. Поэтому показываем на личном примере родным, близким, окружающим. Думаю, это хорошее дело. Особенно важно, что завершаем сегодняшнюю акцию в Хатыни. Вы посмотрите, сколько сделано за последние десятилетия для семей, для детей. У меня сейчас жена в декретном отпуске со вторым ребенком. Так она получает больше, чем зарабатывала на самой работе. Этим все сказано. Не говоря уже о том, как приукрасилась наша страна за годы независимости. Все наяву, все очевидно. Не надо ничего придумывать – выходи, смотри, ходи по улицам, оценивай.



Ирина Кныш-Провалова, мама шестерых детей, поделилась, почему ее семья решила провести воскресный день именно так:

- Потому что мы любим свою страну. Не хотим, чтобы внешние силы нам мешали или внутренний раскол разделял людей. Мы хотим, чтобы все были вместе, хотим добра. Очень печально то, что происходит. Даже сегодня, проехав по центру города, увидели наших ребят в форме. Они ведь чьи-то сыновья, которые исполняют свой долг. БТРы навстречу проехали. Как-то страшно за наших детей, за народ. Наша Беларусь такой не была и не должна быть. А что творят мамы? Выходят на несанкционированные акции с детьми, прикрываются ими! Кто мог ожидать, что столько образованных людей поддались на манипуляции, последовали за толпой. Сегодня мы едем в святое место. Как представлю, как там сжигали детей под этими красно-белыми полотнищами, - сердце обливается кровью. А эти флаги сегодня носят по улицам внуки и правнуки солдат Победы. И даже не хотят слышать и что-то обсуждать. Хотят «перемен» и сами не понимают, каких. Многие уже стали хвастаться, как убегали от ОМОНа, какой адреналин получили… Но это не тот драйв, которым можно гордиться.Мы хотим стабильности, мира. Чтобы вот так наши дети могли бегать и смеяться, а мы не волновались за них.





morozovav@sb.by
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