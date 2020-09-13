В Минской области прошел автопробег «За единую Беларусь»

А пока участники готовили автомобили к пробегу, журналисты «СБ» побеседовали с экипажами.Для Ольги Трасковской это не первый автопробег:Андрей Петров отправился в автопробег с сыном Никитой. Мальчишка, кстати, без раздумий отвечает, какой флаг держит папа: белорусский. Даже ребенок знает, какая символика на самом деле – государственная. Андрей тем временем рассказывает:Ирина Кныш-Провалова, мама шестерых детей, поделилась, почему ее семья решила провести воскресный день именно так: