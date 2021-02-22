В Несвиже в результате аварии в 46 частных домов, хлебозавод и больницу не поступала холодная вода, передает БЕЛТА.
– 21 февраля в 18:35 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения по ул. К. Маркса, 57. Без воды оставались 46 частных жилых домов, хлебозавод и больница, – добавили в пресс-службе МЧС.
Последствия аварии устранили в тот же день. Вода вновь начала поступать в здания в 23:15.
Фото: pixabay.com
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В Минской области из-за прорыва трубопровода без воды были 46 частных домов, хлебозавод и больница
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