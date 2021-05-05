В столице на улице Гурского в двухкомнатной квартире загорелось имущество.
Сообщение о пожаре в Московском районе Минска по улице Гурского,44 сотрудники МЧС получили 4 мая в 12:18. В результате возгорания имущества повреждены предметы мебели, бытовая техника и закопчена квартира.
– Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки телевизора 2013 года выпуска. В доме в момент возгорания сработала аварийная пожарная сигнализация, – рассказала sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Фото: Таты Кавериной
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В минской квартире из-за короткого замыкания в телевизоре произошел пожар
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