В минской квартире из-за короткого замыкания в телевизоре произошел пожар

Сообщение о пожаре в Московском районе Минска по улице Гурского,44 сотрудники МЧС получили 4 мая в 12:18. В результате возгорания имущества повреждены предметы мебели, бытовая техника и закопчена квартира.рассказала sb.byФото: Таты Кавериной