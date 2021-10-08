В Минском зоопарке родились лемурята

В Минском зоопарке пополнение: лемуры Марта и Юниор подарили белорусам маленьких лемурят. Имена малышам еще не придумали. Клички выберут исходя из темперамента и характера животных, сообщает телеканал ОНТ.
Кошачьи лемуры приехали в Беларусь из российской столицы почти год назад и сейчас стали родителями. Малыши чувствуют себя хорошо, знакомятся с миром и осваивают территорию.
– Мы еще не можем сказать, мальчики это или девочки. Малыши очень активные, забавные и игривые. Постоянно бегают в вольере, задирают друг друга, – поделилась младший научный сотрудник Минского зоопарка Оксана Буко.
– Малыши очень хорошо освоились. Они как настоящие дети: такие же задорные и веселые. Им все интересно, все надо потрогать и увидеть. Их мама это чувствует, поэтому так же ловко прыгает с детьми с ветки на ветку, играет, учит малышей познавать окружающий мир, – рассказала телеканалу "Беларусь 1" методист просветительского отдела Минского зоопарка Наталья Ловцевич.
Семью лемуров перевели в зимний вольер. Малыши в основном питаются молоком матери, постепенно начинают проявлять интерес к взрослой пище.
Фото: скриншот видео