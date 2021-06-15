В Минском зоопарке 17 июня пройдет инклюзивный фестиваль "Мы нужны друг другу"

Благотворительный инклюзивный фестиваль пройдет в восьмой раз. Мероприятие объединит на одной площадке детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также их родителей и других желающих.Гостей и участников фестиваля ждет насыщенная программа. Каждый желающий сможет принять участие в научном шоу "Увлекательная лаборатория" и шоу мыльных пузырей. Также будут доступны игровые площадки и мастер-классы. Гостям мероприятия покажут представление театра ростовых кукол "Боксик". Кроме того, посетители смогут пообщаться с собаками-терапевтами из центра канистерапии "Корса" и другими животными из контактного зоопарка.Также состоится праздничный концерт, в котором будут участвовать артисты белорусской эстрады.