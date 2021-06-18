Минский университет третьего возраста (УТВ) провел онлайн-выпускной и подвел итоги прошедшего учебного года. Сколько человек обучались в УТВ в 2020–2021 и какие у программы занятий были особенности в этот период, пишет БЕЛТА.
Снимок носит иллюстративный характер
В прошедшем учебном году студенты УТВ учились как очно, так и посещая онлайн-уроки. «Очные занятия в УТВ посещали 378 человек. Около 300 пожилых людей, соблюдающих строгую самоизоляцию во время COVID-19, подключались к занятиям онлайн», – уточнили в Белорусской ассоциации социальных работников.
В организации отметили, что такой формат пополнил аудиторию университета слушателями из разных городов Беларуси.
Всего в минувшем учебном году в УТВ изучали 23 дисциплины. Работали 18 онлайн-курсов. Среди самых популярных – «Школа здоровья», «Фитнес для мозга». Также слушатели приобщались к различным волонтерским проектам университета, разработали проекты от выставки до YouTube-канала.
Проект «Минский университет третьего возраста» реализует Белорусская ассоциация социальных работников.
Фото: архив БЕЛТА
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В Минском университете третьего возраста на онлайн-выпускном подвели итоги учебного года
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