49-летняя жительница поселка Солнечный Минского района сообщила в милицию, что в с марта по июль текущего года в ее частном доме пропадали ювелирные изделия. В общей сложности из дома исчезло имущество на сумму более 73 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. По изъятым следам назначены необходимые исследования. Допрошены свидетели и потерпевшая.
Установлено, что в доме потерпевшей делала уборку 32-летняя минчанка, которую и задержали по подозрению в совершений преступления. В ходе допросов она призналась в содеянном и рассказала о том, что во время выполнения работы время от времени похищала ценности, которые через третьих лиц сдавала в ломбарды.
– Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 Уголовного кодекса (кража, совершенная в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается, – проинформировали в управлении Следственного комитета по Минской области.
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В Минском районе уборщица украла из дома ювелирные изделия более чем на 73 тысячи рублей
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ