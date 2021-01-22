В Минском районе бригада МЧС помогла лошади, которая угодила в ледяную воду и не могла оттуда выбраться, сообщает Минское областное управление МЧС.
Утром 21 января спасателям пристоличного района поступило сообщение о том, что в Заславле в копань упала лошадь – помощи просили хозяева. Работники МЧС прибыли на место и с помощью спасательных веревок и лестницы извлекли животное из воды. Одному из спасателей пришлось и самому опуститься в холодную воду. Лошадка не пострадала.
Видео МЧС
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В Минском районе спасатели помогли лошади и вытащили животное из ледяной воды
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