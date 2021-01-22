В Минском районе спасатели помогли лошади и вытащили животное из ледяной воды

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Утром 21 января спасателям пристоличного района поступило сообщение о том, что в Заславле в копань упала лошадь – помощи просили хозяева. Работники МЧС прибыли на место и с помощью спасательных веревок и лестницы извлекли животное из воды. Одному из спасателей пришлось и самому опуститься в холодную воду. Лошадка не пострадала.Видео МЧС