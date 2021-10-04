В Минском районе парень смертельно ранил ножом собутыльника

Около полуночи 16 сентября жительница деревни Вишневка Минского района позвонила в милицию и сообщила, что в соседнем доме происходит драка.На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра в доме обнаружили тело 42-летнего рабочего строительной бригады с множественными колото-резаными ранами.Предварительно установлено, что погибший в тот день выпивал в компании коллег и знакомых. В какой-то момент он решил прилечь отдохнуть. 18-летнему парню показалось, что он с приятелем смеется над ним. Молодой человек вначале избил одного, после взял нож и нанес по телу второго как минимум 20 ударов, в том числе в область грудной клетки, отчего последний скончался на месте.Минским районным отделом Следственного комитета в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК. В настоящее время ему предъявлено обвинение. С санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что ранее молодой человек не был судим.Назначены необходимые экспертизы, расследование дела продолжается.Фото УСК по Минской области