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  2. В Минском районе парень смертельно ранил ножом собутыльника

В Минском районе парень смертельно ранил ножом собутыльника

Поздно вечером 16 сентября в деревне Вишневка Минского района 42-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений. Подробности рассказывают на сайте СК.


Около полуночи 16 сентября жительница деревни Вишневка Минского района позвонила в милицию и сообщила, что в соседнем доме происходит драка.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра в доме обнаружили тело 42-летнего рабочего строительной бригады с множественными колото-резаными ранами.

Предварительно установлено, что погибший в тот день выпивал в компании коллег и знакомых. В какой-то момент он решил прилечь отдохнуть. 18-летнему парню показалось, что он с приятелем смеется над ним.  Молодой человек вначале избил одного, после  взял нож и нанес по телу второго как минимум 20 ударов, в том числе в область грудной клетки, отчего последний скончался на месте. 

Минским районным отделом Следственного комитета в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК. В настоящее время ему предъявлено обвинение. С санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что ранее молодой человек не был судим. 

Назначены необходимые экспертизы, расследование дела продолжается. 

Фото УСК по Минской области 
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