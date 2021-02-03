В минском пейнтбольном клубе молотком убили человека: суд вынес приговор

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На скамье подсудимых оказались двое – оба неоднократно судимые, причем один из них уже отбывал наказание за убийство.Подсудимым было предъявлено обвинение по п. 8, 15, 16 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси (убийство, с целью скрыть другое преступление, лицом, ранее совершившим убийство), ч. 1 ст. 14 (покушение на преступление) и ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере).По материалам дела, в начале ноября 2016 г. мужчины вступили в сговор с целью убить общего знакомого. 4 ноября в период с 7:20 до 7:50 один из нападавших как минимум три раза ударил жертву молотком по голове, после чего его подельник перекрыл уже лежавшему на полу мужчине дыхательные пути. В результате пострадавший скончался.Затем нападавшие забрали имущество, документы и автомобиль погибшего. С помощью похищенных ключей проникли в квартиру и похитили крупную сумму денег, которую погибший копил на покупку новой машины.Суд признал обоих мужчин виновными по всем пунктам предъявленного обвинения. В результате одному назначили наказание в виде лишения свободы на 23 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ко второму преступнику применена исключительная мера наказания – пожизненное заключение в тюрьме. Кроме того, с них было взыскано 70 тыс. рублей.