В столичной подземке развернуты пункты вакцинации в электродепо "Московское" и "Могилевское", а также на станции "Ковальская Слобода". Такая информация размещена в Telegram-канале Минского метрополитена.
Отмечается, что в основном получить прививку в данных местах могут работники метро, на станции «Ковальская Слобода» вакцинироваться могут все желающие.
В пресс-службе метрополитена также рассказали, что на сегодняшний день более половины работников подземки привились от COVID-19. Процесс вакцинирования продолжается.
– Работники предприятия ответственно подходят к своему здоровью, осознавая, что каждый день контактируют с большим количеством людей, – отметили в Минском метрополитене.
Вакцинация налажена благодаря сотрудничеству с минскими поликлиниками № 39, 25 и 38. Используется препарат "Спутник V" российского производства, выпущенный на РУП "Белмедпрепараты".
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В минском метро появились пункты вакцинации
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