В минском метро появились пункты вакцинации

Отмечается, что в основном получить прививку в данных местах могут работники метро, на станции «Ковальская Слобода» вакцинироваться могут все желающие.В пресс-службе метрополитена также рассказали, что на сегодняшний день более половины работников подземки привились от COVID-19. Процесс вакцинирования продолжается., – отметили в Минском метрополитене.Вакцинация налажена благодаря сотрудничеству с минскими поликлиниками № 39, 25 и 38. Используется препарат "Спутник V" российского производства, выпущенный на РУП "Белмедпрепараты".