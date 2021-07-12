Жительница столицы получила ожоги при розжиге мангала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел вечером 11 июля на улице Покровской.
Спасателям поступило сообщение о том, что в частном домовладении пострадала женщина 1985 года рождения. При розжиге мангала на ней загорелась одежда. В результате происшествия минчанка получила ожоги шеи, обеих предплечий и кистей рук. Ее госпитализировали.
Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Фото: pixabay.com
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В Минске женщина получила ожоги при розжиге мангала
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