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  2. В Минске зажгли огни новогодних елей и включили праздничную иллюминацию

В Минске зажгли огни новогодних елей и включили праздничную иллюминацию

Сегодня столица загорелась разноцветными огоньками, сообщает БЕЛТА.


В этот раз главную елку на Октябрьской площади украсили не только светодиодной гирляндой и пиксельной сеткой, но и эксклюзивными игрушками, созданными по эскизам крупных предприятий столицы. Теперь новогодняя красавица сияет сотней разноцветных огней. Теперь горят огоньки и на световых композициях – деревьях. Там же можно увидеть габаритные арки и фотозоны с ледяными глыбами и санями, луной и облаками. 


Подсветили и елки в других местах столицы. На площади Независимости новогоднее дерево переливается бордово-золотыми огнями. Там елку украсили разноцветными игрушками и бусами, установили и фотозону «Новогодние подарки». На проспекте Победителей новогодние атрибуты выполнили в серебряных, синих, фиолетовых тонах. А еще установили новый арт-объект – снеговика на ледяной глыбе. 




Елка из шаров, которая красовалась в 2019 году перед ратушей, переехала к Белгосцирку, а световые шары с Октябрьской площади в этом году расположились перед спорткомплексом "Чижовка-Арена".




Всего в столице сегодня включили более 100 км иллюминационных линий и свыше 3 тыс. гирлянд, 1,5 тыс. световых мотивов, 300 световых конструкций и 64 объемных световых фигуры. В будние дни огни будут гореть до полуночи, а на католическое и православное Рождество, в Новый год и старый Новый год – всю ночь.



Все украшения будут радовать минчан и гостей столицы до 15 января. 

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Фото: Владимир ШЛАПАК
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